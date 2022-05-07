В Украине ранен еще один офицер азербайджанского происхождения

Ранение получил еще один офицер-азербайджанец Вооруженных сил Украины.

Ранение получил еще один офицер-азербайджанец Вооруженных сил Украины.

Как сообщил восточно-европейскому бюро Report глава Общества азербайджанцев Винницкой области Алиш Сафаров, раненным является Алиев Руслан Муслим оглы, который родом из Агдамского района Азербайджана.

Р.Алиев, являющийся старшим лейтенантом ВС Украины, гражданином Украины, получил ранение на Донбасском направлении. В настоящее время он проходит лечение в одной из областных больниц Винницы.

«Его состояние нормальное. Он и другой проходящий здесь лечение раненый азербайджанец, солдат украинской армии Алиев Рагиф, находятся под нашим контролем», - отметил А.Сафаров.