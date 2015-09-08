В Украине началось производство нового Ан-132

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Украина наладила серийное производство нового самолета Ан-132, который будет производиться на заводе ГП "АНТОНОВ". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт завода, комплектующие для самолета поставляются из Канады и других стран при поддержке Саудовской Аравии.

Легкий транспортный самолета Ан−132 предназначен для перевозки различных грузов массой больше 9 тонн на ближне− и средне−магистральных маршрутах.

В настоящее время завершено эскизное проектирование, утверждены основные технические конструкционные и другие вопросы. По графику опытное производство должно завершить сборку первого летного экземпляра Ан−132 во 2−м квартале 2016 года.

Производство Ан-132 осуществляется в рамках контракта с компанией Taqnia Aeronautics из Саудовской Аравии. По этому контракту за основу была взята модель самолета Ан-32, но с новыми наработками, которые усиливают ее характеристики.

Напомним, в мае Украина подписала контракт на поставку нескольких новых Ан-178 в Азербайджан и Китай, предварительный пакет заказов насчитывает 100 самолетов. Помимо указанных стран в его покупке заинтересовались некоторые страны Персидского залива.