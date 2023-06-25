В Уджаре состоялась конференция на тему “Гейдар Алиев и строительство армии в Азербайджане”

При организационной поддержке Исполнительной власти Уджарского района в Центре Гейдара Алиева Уджарского района прошла конференция на тему “Гейдар Алиев и строительство армии в Азербайджане”.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Уджарского района Мансур Мамедов, руководители правоохранительных органов, управлений, предприятий и организаций района, ветераны Отечественной войны, молодежь призывного возраста и общественность района.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
На мероприятии было рассказано об исторической победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.