В ходе учений "TURAZ Şahini – 2016" проведены полеты с целью ознакомления с местностью - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Совместные тактические и учебные полеты "TURAZ Şahini – 2016" продолжаются. Согласно сценарию учений, пилоты военно-воздушных сил Азербайджана и Турции выполнили полеты с целью ознакомления с местностью. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Перед полетами состоялся брифинг для пилотов, были обсуждены погодные условия и другие технические вопросы.

Затем турецкие пилоты провели полеты на истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25, а азербайджанские пилоты - на истребителях F-16.

Учения продолжаются.