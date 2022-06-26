В учебную программу Азербайджанской армии добавлен новый предмет

В учебный план учебных заведений Азербайджанской Армии добавлен новый предмет.

"В учебный план учебных заведений Азербайджанской армии добавлен новый предмет".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил.

"В соответствии с Совместным планом действий Азербайджана и НАТО в учебный план учебных заведений армии Азербайджана добавлен новый предмет "Стратегия обороны и планирование".

Учитывая потребности Азербайджанской армии, исходя из отношений Азербайджан-НАТО и двустороннего сотрудничества, многие наши молодые люди учатся в военно-учебных заведениях других стран по различным специальностям", - сказал министр.