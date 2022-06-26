В учебном центре коммандос стартовал "Курс снайперской подготовки"

"В Центре подготовки коммандос Азербайджанской армии стартовал "Курс снайперской подготовки".

"В Центре подготовки коммандос Азербайджанской армии стартовал "Курс снайперской подготовки".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил,

"Личный состав оперативных (десантных) подразделений, созданных в рамках реформы в Азербайджанской армии, в целях повышения своего профессионализма привлечен к курсам подготовки в ВС Турции. Отличившиеся военнослужащие привлечены к дополнительным курсам обучения. В настоящее время в учебном центре продолжается подготовка кадров для этих подразделений", - сказал министр.

По его словам, в учебном центре коммандос был запущен "Курс снайперской подготовки" с привлечением инструкторов, прошедших подготовку в ВС Турции, и за несколько этапов удалось добиться подготовки профессиональных снайперов.