В учебном центре коммандос стартовал "Курс снайперской подготовки"

"В Центре подготовки коммандос Азербайджанской армии стартовал "Курс снайперской подготовки".
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил,
"Личный состав оперативных (десантных) подразделений, созданных в рамках реформы в Азербайджанской армии, в целях повышения своего профессионализма привлечен к курсам подготовки в ВС Турции. Отличившиеся военнослужащие привлечены к дополнительным курсам обучения. В настоящее время в учебном центре продолжается подготовка кадров для этих подразделений", - сказал министр.
По его словам, в учебном центре коммандос был запущен "Курс снайперской подготовки" с привлечением инструкторов, прошедших подготовку в ВС Турции, и за несколько этапов удалось добиться подготовки профессиональных снайперов.