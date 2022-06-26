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В учебном центре коммандос стартовал "Курс снайперской подготовки"

В учебном центре коммандос стартовал "Курс снайперской подготовки" "В Центре подготовки коммандос Азербайджанской армии стартовал "Курс снайперской подготовки".
Армия
26 июня 2022 г. 22:55
В учебном центре коммандос стартовал Курс снайперской подготовки

"В Центре подготовки коммандос Азербайджанской армии стартовал "Курс снайперской подготовки".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня - Дня Вооруженных Сил,

"Личный состав оперативных (десантных) подразделений, созданных в рамках реформы в Азербайджанской армии, в целях повышения своего профессионализма привлечен к курсам подготовки в ВС Турции. Отличившиеся военнослужащие привлечены к дополнительным курсам обучения. В настоящее время в учебном центре продолжается подготовка кадров для этих подразделений", - сказал министр.

По его словам, в учебном центре коммандос был запущен "Курс снайперской подготовки" с привлечением инструкторов, прошедших подготовку в ВС Турции, и за несколько этапов удалось добиться подготовки профессиональных снайперов.

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Версия на азербайджанском языке Komando Təlim Mərkəzinin nəzdində “Snayper hazırlığı kursu” fəaliyyətə başlayıb

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