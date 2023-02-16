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В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялись церемонии выпуска

В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялись церемонии выпуска В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялись церемонии по случаю очередного выпуска курсов подготовки офицеров запаса и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.
Армия
16 февраля 2023 г. 12:09
В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялись церемонии выпуска

В Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялись церемонии по случаю очередного выпуска курсов подготовки офицеров запаса и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Родины, и погибших в результате землетрясения в братской Турции. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на церемониях поздравили выпускников с успешным окончанием курса и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Выпускники пообещали достойно выполнить возложенные на них должностные обязанности, применив на местах службы освоенные на курсе знания и практические навыки.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоGraduation ceremonies held at Training and Educational Center
Версия на азербайджанском языке ФотоTəlim və Tədris Mərkəzində buraxılış mərasimləri keçirilib

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