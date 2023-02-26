В Учебно-тренировочном центре МО состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась поминальная церемония.

По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась поминальная церемония.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана и свободы наших земель, и жертв Ходжалинского геноцида. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный Ходжалинскому геноциду.

Выступившие на церемонии рассказали о пытках и преступлениях в отношении мирных жителей, совершенных армянскими вооруженными формированиями при участии 366-го полка бывшей советской армии при штурме Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Было отмечено, что впервые политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида была дана по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Подчеркивалось, что благодаря целенаправленной политике президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой Фондом Гейдара Алиева, Ходжалинская трагедия, являющаяся одним из самых чудовищных преступлений ХХ века, была признана актом геноцида во многих странах и городах по всему миру.

Отмечалось, что в ходе 44-дневной Отечественной войны доблестная Азербайджанская Армия под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего на поле боя отомстила за погибших в Ходжалы и всех наших шехидов.