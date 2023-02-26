О нас

В Учебно-тренировочном центре МО состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

В Учебно-тренировочном центре МО состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась поминальная церемония.
Армия
26 февраля 2023 г. 11:56
В Учебно-тренировочном центре МО состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

По случаю 31-й годовщины Ходжалинского геноцида в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась поминальная церемония.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана и свободы наших земель, и жертв Ходжалинского геноцида. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный Ходжалинскому геноциду.

Выступившие на церемонии рассказали о пытках и преступлениях в отношении мирных жителей, совершенных армянскими вооруженными формированиями при участии 366-го полка бывшей советской армии при штурме Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Было отмечено, что впервые политико-правовая оценка Ходжалинского геноцида была дана по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Подчеркивалось, что благодаря целенаправленной политике президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой Фондом Гейдара Алиева, Ходжалинская трагедия, являющаяся одним из самых чудовищных преступлений ХХ века, была признана актом геноцида во многих странах и городах по всему миру.

Отмечалось, что в ходе 44-дневной Отечественной войны доблестная Азербайджанская Армия под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего на поле боя отомстила за погибших в Ходжалы и всех наших шехидов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMN-nin Təlim və Tədris Mərkəzində Xocalı soyqırımına həsr olunan tədbir keçirilib

Самое читаемое

AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi