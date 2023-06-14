В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с военнослужащими

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами и курсантами, обучающимися на "Офицерском курсе" и "Курсе подготовки офицеров запаса" по специальностям "Организация воспитательной работы" и "Психолог".

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами и курсантами, обучающимися на "Офицерском курсе" и "Курсе подготовки офицеров запаса" по специальностям "Организация воспитательной работы" и "Психолог".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу полковник Эльшад Абилов поведал личному составу о значимости мероприятий, проводимых в азербайджанской армии в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева", а также о неоценимых заслугах великого лидера.

На встрече слушателям также была представлена информация о выдающихся заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии современной азербайджанской армии и реформах, проводимых в азербайджанской армии в результате успешной внутренней и внешней политики президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В целях выполнения поставленных задач были даны соответствующие поручения по воспитанию личного состава в духе азербайджанства, государственности и патриотизма, обеспечению высокой морально-психологической подготовки и укреплению воинской дисциплины.

В заключение были даны ответы на интересующие личный состав вопросы, сделано фото на память.