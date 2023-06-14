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В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с военнослужащими

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с военнослужащими В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами и курсантами, обучающимися на "Офицерском курсе" и "Курсе подготовки офицеров запаса" по специальностям "Организация воспитательной работы" и "Психолог".
Армия
14 июня 2023 г. 15:22
В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с военнослужащими

В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась встреча с офицерами и курсантами, обучающимися на "Офицерском курсе" и "Курсе подготовки офицеров запаса" по специальностям "Организация воспитательной работы" и "Психолог".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу полковник Эльшад Абилов поведал личному составу о значимости мероприятий, проводимых в азербайджанской армии в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева", а также о неоценимых заслугах великого лидера.

На встрече слушателям также была представлена информация о выдающихся заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии современной азербайджанской армии и реформах, проводимых в азербайджанской армии в результате успешной внутренней и внешней политики президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В целях выполнения поставленных задач были даны соответствующие поручения по воспитанию личного состава в духе азербайджанства, государственности и патриотизма, обеспечению высокой морально-психологической подготовки и укреплению воинской дисциплины.

В заключение были даны ответы на интересующие личный состав вопросы, сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоMeeting with military personnel held at Training and Educational Center of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində hərbi qulluqçularla görüş keçirilib

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