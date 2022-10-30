В Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Республики Турции
В Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Республики ТурцииВ Турецко-российском совместном мониторинговом центре, временно расположенном в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, отметили День Республики Турции.
В Турецко-российском совместном мониторинговом центре, временно расположенном в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, отметили День Республики Турции.
Как передает Report, об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции.
В церемонии также приняли участие представители ВС Азербайджана и России.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla Azerbaycan'da konuşlu Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde de kutlama gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personeli de katıldı. pic.twitter.com/9AR5iMAtzy