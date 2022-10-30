В Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Республики Турции

В Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Республики Турции

В Турецко-российском совместном мониторинговом центре, временно расположенном в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, отметили День Республики Турции.

https://static.report.az/photo/881da218-e352-3a05-89fe-086015616349.jpg https://static.report.az/photo/881da218-e352-3a05-89fe-086015616349.jpg

В Турецко-российском совместном мониторинговом центре, временно расположенном в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана, отметили День Республики Турции. Как передает Report , об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции. В церемонии также приняли участие представители ВС Азербайджана и России. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla Azerbaycan'da konuşlu Türkiye-Rusya Ortak Merkezinde de kutlama gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personeli de katıldı. pic.twitter.com/9AR5iMAtzy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2022 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook