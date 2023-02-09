В Турцию направлена помощь, собранная по инициативе Минобороны Азербайджана

В Турцию направлен грузовик с гуманитарной помощью, собранной в воинских частях Минобороны Азербайджана.
Как передает
Было отмечено, что по поручению президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются меры в целях оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.
В пунктах сбора военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей продолжаются мероприятия по сбору сухих продуктов, чистящих средств, предметов одежды, постельного белья, обогревателей, мелкой бытовой техники и других жизненно важных принадлежностей для наших братьев и сестер, пострадавших в результате землетрясения.