В Турцию направлена помощь, собранная по инициативе Минобороны Азербайджана

В Турцию направлен грузовик с гуманитарной помощью, собранной в воинских частях Минобороны Азербайджана.

В Турцию направлен грузовик с гуманитарной помощью, собранной в воинских частях Минобороны Азербайджана.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Было отмечено, что по поручению президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются меры в целях оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

В пунктах сбора военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей продолжаются мероприятия по сбору сухих продуктов, чистящих средств, предметов одежды, постельного белья, обогревателей, мелкой бытовой техники и других жизненно важных принадлежностей для наших братьев и сестер, пострадавших в результате землетрясения.