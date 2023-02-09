О нас

В Турцию направлена помощь, собранная по инициативе Минобороны Азербайджана

В Турцию направлена помощь, собранная по инициативе Минобороны Азербайджана В Турцию направлен грузовик с гуманитарной помощью, собранной в воинских частях Минобороны Азербайджана.
Армия
9 февраля 2023 г. 22:55
В Турцию направлена помощь, собранная по инициативе Минобороны Азербайджана

В Турцию направлен грузовик с гуманитарной помощью, собранной в воинских частях Минобороны Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Было отмечено, что по поручению президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются меры в целях оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

В пунктах сбора военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей продолжаются мероприятия по сбору сухих продуктов, чистящих средств, предметов одежды, постельного белья, обогревателей, мелкой бытовой техники и других жизненно важных принадлежностей для наших братьев и сестер, пострадавших в результате землетрясения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Türkiyəyə növbəti yardım göndərilib

Другие новости из категории

В Турцию направлена помощь из медицинского резерва Министерства обороны Азербайджана
ФотоВ Турцию направлена помощь из медицинского резерва Министерства обороны Азербайджана
9 февраля 2023 г. 19:54
Подразделения Азербайджанской армии выполняют практические упражнения нового учебного периода
Подразделения Азербайджанской армии выполняют практические упражнения нового учебного периода
9 февраля 2023 г. 17:11
Военные врачи Азербайджана прооперировали в Кахраманмараше 10 человек
ФотоВоенные врачи Азербайджана прооперировали в Кахраманмараше 10 человек
9 февраля 2023 г. 17:08
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
В Азербайджане снизилось число преступлений против военной службы
В Азербайджане снизилось число преступлений против военной службы
9 февраля 2023 г. 13:44
Военно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше
ФотоВоенно-медицинский персонал из Азербайджана приступил к работе в Кахраманмараше
8 февраля 2023 г. 18:04
Замминистра обороны посетил генконсульство Турции в Нахчыване
ФотоЗамминистра обороны посетил генконсульство Турции в Нахчыване
8 февраля 2023 г. 13:50
В Баку проходит учебный курс НАТО
ФотоВ Баку проходит учебный курс НАТО
8 февраля 2023 г. 12:34
Проверена служебно-боевая деятельность воинских частей армии Азербайджана
ФотоПроверена служебно-боевая деятельность воинских частей армии Азербайджана
8 февраля 2023 г. 10:05
Военно-медицинский персонал Минобороны Азербайджана находится в Кахраманмараше
Военно-медицинский персонал Минобороны Азербайджана находится в Кахраманмараше
8 февраля 2023 г. 02:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi