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В Турции завершились международные учения с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции завершились международные учения с участием азербайджанских военнослужащих В Турции завершились международные учения Nusret-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.
Армия
7 декабря 2023 г. 12:27
В Турции завершились международные учения с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции завершились международные учения Nusret-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Учения Nusret-2023 с участием военно-морских сил Турции, военнослужащих дружественных и союзных стран проходили в проливе Чанаккале (Дарданеллы) и Саросском заливе.

"В ходе учений были успешно выполнены задачи по разминированию, что вносит вклад в развитие взаимного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отметим, что наряду с Азербайджаном в учениях приняли участие Бахрейн, Бразилия, Болгария, Южная Корея, Филиппины, Кувейт, Малайзия, Пакистан и Оман.

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Версия на английском языке International exercises with participation of Azerbaijani military personnel completed in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin də iştirak etdiyi beynəlxalq təlimlər başa çatıb

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