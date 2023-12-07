В Турции завершились международные учения с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции завершились международные учения Nusret-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.

В Турции завершились международные учения Nusret-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Учения Nusret-2023 с участием военно-морских сил Турции, военнослужащих дружественных и союзных стран проходили в проливе Чанаккале (Дарданеллы) и Саросском заливе.

"В ходе учений были успешно выполнены задачи по разминированию, что вносит вклад в развитие взаимного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отметим, что наряду с Азербайджаном в учениях приняли участие Бахрейн, Бразилия, Болгария, Южная Корея, Филиппины, Кувейт, Малайзия, Пакистан и Оман.