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В Турции завершены тактические учения

В Турции завершены тактические учения В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с участием наших военнослужащих, прошедших практику в Военно-морском флоте братской страны, состоялись тактические учения на военно-морской базе Фоча в городе Измир.
Армия
21 октября 2022 г. 12:54
В Турции завершены тактические учения

В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с участием наших военнослужащих, прошедших практику в Военно-морском флоте братской страны, состоялись тактические учения на военно-морской базе Фоча в городе Измир.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.

В завершении тактических учений, проведенных в водах Эгейского моря под руководством командира военно-морской базы Фоча контр-адмирала Мустафы Бичена, были проанализированы выполненные на учениях задачи.

Подводя итоги учений, контр-адмирал М.Бичен дал свои напутствия участникам и пожелал нашим офицерам успехов в дальнейшей службе.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоTactical training in Turkiye ends
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə keçirilən taktiki təlim başa çatıb

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