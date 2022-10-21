В Турции завершены тактические учения

В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с участием наших военнослужащих, прошедших практику в Военно-морском флоте братской страны, состоялись тактические учения на военно-морской базе Фоча в городе Измир.

В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с участием наших военнослужащих, прошедших практику в Военно-морском флоте братской страны, состоялись тактические учения на военно-морской базе Фоча в городе Измир.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Поставленные на учениях задачи были успешно выполнены.

В завершении тактических учений, проведенных в водах Эгейского моря под руководством командира военно-морской базы Фоча контр-адмирала Мустафы Бичена, были проанализированы выполненные на учениях задачи.

Подводя итоги учений, контр-адмирал М.Бичен дал свои напутствия участникам и пожелал нашим офицерам успехов в дальнейшей службе.

В заключение было сделано фото на память.