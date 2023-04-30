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В Турции торжественно встретили азербайджанских военных

В Турции торжественно встретили азербайджанских военных В турецком городе Карсе торжественно встретили группу азербайджанских военнослужащих, которые отправились в братскую страну для участия в совместных тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Ге
Армия
30 апреля 2023 г. 19:13
В Турции торжественно встретили азербайджанских военных

В турецком городе Карсе торжественно встретили группу азербайджанских военнослужащих, которые отправились в братскую страну для участия в совместных тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"Добро пожаловать, братья. Личный состав Вооруженных сил Азербайджана, прибывший для участия в совместных тактических учениях "Гейдар Алиев-2023", посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, торжественно встретило командование 14-й механизированной стрелковой бригады. Также состоялась церемония обмена флагами", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə Azərbaycan hərbçilərinin qarşılanma mərasimi keçirilib

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