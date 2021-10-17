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В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих

В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих 16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курс "Горный коммандос".
Армия
17 октября 2021 г. 10:04
В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих

16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курс "Горный коммандос".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В церемонии выпуска приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.

Выступившие на церемонии поздравили окончивших курс военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə kursda iştirak edən Azərbaycan hərbçilərinin buraxılış mərasimi keçirilib

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