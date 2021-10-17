В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих

16 октября в Школе горного коммандоса и центральном учебном командовании в турецком городе Испарта состоялась церемония выпуска военнослужащих Азербайджанской Армии, окончивших курс "Горный коммандос".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
В церемонии выпуска приняли участие делегация из Азербайджана и представители посольства нашей страны в Анкаре.
Выступившие на церемонии поздравили окончивших курс военнослужащих и пожелали им успехов в дальнейшей службе.
В заключение выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курса.