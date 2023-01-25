О нас

ВС Азербайджана участвуют на зимних учениях в Турции

ВС Азербайджана участвуют на зимних учениях в Турции В провинции Карс на востоке Турции проводятся самые масштабные в истории Республики "Зимние учения-2023". В учениях в районе Сарыкамыш принимают участие представители из 17 стран мира, в том числе из Германии, Азербайджана и Великобритании.
Армия
25 января 2023 г. 15:52
ВС Азербайджана участвуют на зимних учениях в Турции

В провинции Карс на востоке Турции проводятся самые масштабные в истории Республики "Зимние учения-2023". В учениях в районе Сарыкамыш принимают участие представители из 17 стран мира, в том числе из Германии, Азербайджана и Великобритании.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В учении задействованы танковые подразделения, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, отряды спецназа, авиация.

За маневрами будет наблюдать министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также высшее командование ВС Турции.

Отрабатываются шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляется проверка боеспособности войсковых частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen join exercises in Turkiye's Sarikamish district
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyənin Sarıqamış bölgəsində keçirilən təlimlərdə iştirak edirlər

Самое важное

Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi