ВС Азербайджана участвуют на зимних учениях в Турции

В провинции Карс на востоке Турции проводятся самые масштабные в истории Республики "Зимние учения-2023". В учениях в районе Сарыкамыш принимают участие представители из 17 стран мира, в том числе из Германии, Азербайджана и Великобритании.

В провинции Карс на востоке Турции проводятся самые масштабные в истории Республики "Зимние учения-2023". В учениях в районе Сарыкамыш принимают участие представители из 17 стран мира, в том числе из Германии, Азербайджана и Великобритании.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

В учении задействованы танковые подразделения, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, отряды спецназа, авиация.

За маневрами будет наблюдать министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также высшее командование ВС Турции.

Отрабатываются шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляется проверка боеспособности войсковых частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов.