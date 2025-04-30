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В Турции проведены учения KURTARAN-2025 с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции проведены учения KURTARAN-2025 с участием азербайджанских военнослужащих В турецком Мармарисе состоялись подводные поисково-спасательные учения KURTARAN-2025, в которых в качестве наблюдателей участвовала группа военнослужащих ВМС Азербайджана.
Армия
30 апреля 2025 г. 18:24
В Турции проведены учения KURTARAN-2025 с участием азербайджанских военнослужащих

В турецком Мармарисе состоялись подводные поисково-спасательные учения KURTARAN-2025, в которых в качестве наблюдателей участвовала группа военнослужащих ВМС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, поисково-спасательными судами при помощи специальной техники и роботов были выполнены задачи по поиску потерпевшей бедствие подводной лодки, а также задачи по передаче пищи и медикаментов экипажу затонувшего судна спасателями-водолазами и спасению экипажа с применением специального оборудования.

В ходе учений также были выполнены поисково-спасательные мероприятия с использованием вертолетов и самолетов. Были выполнены прыжки с парашютом с воздушных средств в море, осуществлены мероприятия по сбросу необходимых припасов экипажу потерпевшего крушение судна, нуждающемуся в помощи, находясь на поверхности воды, и эвакуации пострадавших.

В ходе подводных поисково-спасательных учений KURTARAN-2025 военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri "KURTARAN-2025" sualtı axtarış və xilasetmə təlimlərində iştirak edib

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