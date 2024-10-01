В Турции проходит первое собрание глав топографических ведомств ОТГ

12:22

В Турции проходит первое собрание председателей топографических ведомств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в заседании участвуют представители национальных военно-картографических ведомств стран-членов и стран-наблюдателей.

На встрече также присутствуют заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров и замминистра национальной обороны Турции Шуан Алпай.

Основная цель мероприятия — укрепление сотрудничества в области топографии и обсуждение совместных проектов.