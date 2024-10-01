О нас

В Турции проходит первое собрание глав топографических ведомств ОТГ

В Турции проходит первое собрание глав топографических ведомств ОТГ 12:22
Армия
1 октября 2024 г. 12:47
В Турции проходит первое собрание глав топографических ведомств ОТГ

В Турции проходит первое собрание председателей топографических ведомств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в заседании участвуют представители национальных военно-картографических ведомств стран-членов и стран-наблюдателей.

На встрече также присутствуют заместитель генсека ОТГ Сади Джафаров и замминистра национальной обороны Турции Шуан Алпай.

Основная цель мероприятия — укрепление сотрудничества в области топографии и обсуждение совместных проектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə TDT-nin topoqrafiya qurumları sədrlərinin birinci toplantısı keçirilir

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды Тост
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды "Тост"
25 сентября 2024 г. 10:05
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi