О нас

В Турции начинаются международные учения с участием спецназа ВМС Азербайджана

В Турции начинаются международные учения с участием спецназа ВМС Азербайджана Сегодня в Турции начинаются международные учения Doğu Akdeniz-2023, в которых принимает участие морской спецназ ВМС Азербайджана.
Армия
17 ноября 2023 г. 13:03
В Турции начинаются международные учения с участием спецназа ВМС Азербайджана

Сегодня в Турции начинаются международные учения Doğu Akdeniz-2023, в которых принимает участие морской спецназ ВМС Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Военные учения пройдут в городе Мармарисе. Всего в них будут задействованы 24 корабля, 13 вертолетов, 5 БПЛА, 20 истребителей F-16 и другая техника.

В учениях, которые продлятся до 25 ноября, принимают участие несколько стран.

В соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в братской стране для участия в международных учениях Doğu Akdeniz-2023.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International exercises with participation of special forces of Azerbaijani Navy begin in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə beynəlxalq təlim başlayır

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi