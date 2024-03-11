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В товузском направлении нейтрализован квадрокоптер армянских ВС 

В товузском направлении нейтрализован квадрокоптер армянских ВС  11 марта в 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями армии Азе
Армия
11 марта 2024 г. 16:22
В товузском направлении нейтрализован квадрокоптер армянских ВС 

11 марта в 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями армии Азербайджана в направлении населенного пункта Эсрик Товузского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Благодаря бдительности наших подразделений обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Quadcopter of Armenian armed forces neutralized in Tovuz
Версия на азербайджанском языке Tovuz istiqamətində kəşfiyyat uçuşları edən Ermənistan kvadrokopteri zərərsizləşdirilib

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