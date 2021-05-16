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В Товузе прощаются с офицером, погибшим при перестрелке на границе с Ираном

В Товузе прощаются с офицером, погибшим при перестрелке на границе с Ираном Самир Эйвазов был женат, у него остался малолетний ребенок
Армия
16 мая 2021 г. 10:57
В Товузе прощаются с офицером, погибшим при перестрелке на границе с Ираном
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Тело старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Азербайджана Самира Эйвазова, погибшего в результате перестрелки на ирано-азербайджанской границе, доставлено его семье в Товузском районе.

Как передает Report, в настоящее время проходит церемония прощания с шехидом.

В церемонии принимают участие близкие С.Эйвазова, чиновники и представители общественности.

Поле церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище в селе Бозалганлы Товузского района.

С.Эйвазов был женат, у него остался малолетний ребенок.

Напомним, что 15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу на служебной территории пограничного поста погранотряда "Гёйтепе" Госпогранслужбы вблизи села Гендере Ярдымлинского района.

Старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы получили ранения в результате огня, открытого нарушителями границы. Военнослужащих немедленно эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

Аллах рехмет элесин!

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