В Товузе прощаются с офицером, погибшим при перестрелке на границе с Ираном

Тело старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Азербайджана Самира Эйвазова, погибшего в результате перестрелки на ирано-азербайджанской границе, доставлено его семье в Товузском районе.
Как передает Report, в настоящее время проходит церемония прощания с шехидом.
В церемонии принимают участие близкие С.Эйвазова, чиновники и представители общественности.
Поле церемонии прощания шехид будет похоронен на кладбище в селе Бозалганлы Товузского района.
С.Эйвазов был женат, у него остался малолетний ребенок.
Напомним, что 15 мая около 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу на служебной территории пограничного поста погранотряда "Гёйтепе" Госпогранслужбы вблизи села Гендере Ярдымлинского района.
Старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы получили ранения в результате огня, открытого нарушителями границы. Военнослужащих немедленно эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.
Аллах рехмет элесин!