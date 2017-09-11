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    В Тель-Авиве состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Израиля

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в военной, военно-технической сфере

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Тель-Авиве состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля, господином Авигдором Либерманом.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, согласно протоколу, в министерстве обороны Израиля состоялась официальная церемония встречи делегации Азербайджана.

    Министры обороны прошли перед почетным караулом. После исполнения государственных гимнов двух стран состоялась встреча министров один на один.

    В ходе встречи делегаций в расширенном составе стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в других областях, представляющих взаимный интерес.

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