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В танковых подразделениях азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

В танковых подразделениях азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в танковых подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.
Армия
7 августа 2023 г. 10:16
В танковых подразделениях азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в танковых подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Перед началом занятий до сведения экипажей были доведены правила безопасности.

Были заслушаны доклады о решениях, принятых на макете местности. Затем танковыми взводами были выполнены задачи по управлению огнем в обороне и наступлению на условного противника из глубины.

Преодолевая в ходе управления боевыми машинами естественные и искусственные препятствия на местности, танкисты успешно выполнили поставленные задачи.

Мероприятия, направленные на повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих, продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun tank bölmələrində intensiv döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilir

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