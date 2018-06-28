В связи с жаркой погодой в воинских частях введен особый режим

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "С учетом резкого повышения температуры воздуха, согласно приказу министра обороны, был введен особый режим для охраны здоровья личного состава, в особенности молодых солдат, и обеспечения нормальных условий для отдыха".

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства обороны.

В результате принятых мер, в солдатских казармах, столовых, других административных зданиях и учебных комнатах на полигонах установлены современные кондиционеры, воинские части снабжены современным охлаждающим оборудованием и средствами.

Проводятся комплексные мероприятия по профилактике солнечного удара, регулированию водоснабжения личного состава. Занятия по боевой готовности проводятся до 11.00 часов утра и после 17.00 часов, в полдень военнослужащие отдыхают.

На территориях воинских частей, на боевых позициях и местах обучения для защиты личного состава от прямых солнечных лучей установлены навесы и души. Все военнослужащие постоянно обеспечиваются бутилированной питьевой водой.