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В связи с началом нового учебного года в ВМС Азербайджана проводятся мероприятия

В связи с началом нового учебного года в ВМС Азербайджана проводятся мероприятия В новом учебном году основное внимание будет уделено защите энергоинфраструктуры в оперативной зоне Каспия
Армия
11 февраля 2021 г. 14:19
В связи с началом нового учебного года в ВМС Азербайджана проводятся мероприятия

В связи с началом нового учебного года в Азербайджанской армии проводятся соответствующие мероприятия в соединениях, воинских частях и органах управления Военно-морских сил (ВМС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Изучаются задачи, поставленные перед ВМС в новом учебном году, даны соответствующие поручения командирам воинских частей по их выполнению.

Во всех воинских частях ВМС проводится строевой смотр личного состава, проверяются материально-техническая и учебная база, а также оснащение подразделений.

В новом учебном году основное внимание будет уделено защите энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, совершенствованию навыков командиров, штабов и личного состава, улучшению взаимодействия и боевого слаживания корабельных групп, частей и подразделений, а также повышению уровня боеготовности экипажей кораблей и более качественной организации боевого дежурства.

С экипажами кораблей проводятся теоретические и практические занятия по изучению боевых кораблей, катеров, современного вооружения и других боевых средств, имеющихся в распоряжении ВМС. Особое внимание уделяется состоянию здоровья военных моряков.

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