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В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело

В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело По факту гибели военнослужащего Азербайджанской армии заведено уголовное дело.
Армия
2 июля 2022 г. 17:10
В связи с гибелью военнослужащего армии Азербайджана заведено уголовное дело

По факту гибели военнослужащего Азербайджанской армии заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Республиканской военной прокуратуры.

На основании информации, поступившей в Сумгайытскую военную прокуратуру 2 июля 2022 года о гибели солдата "Н"-ской воинской части Министерства обороны Агамалыева Нурлана Эльшан оглу, сотрудники осмотрели место происшествия и тело, в качестве вещественных доказательств были изъяты относящиеся к делу предметы, взяты объяснительные и проведены другие необходимые действия.

По факту в Сумгайытской военной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 342.1-1 (Неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено принятие всех необходимых мер.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçisinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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