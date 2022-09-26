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В связи с "Днем памяти" в армии Азербайджана пройдет ряд мероприятий

В связи с "Днем памяти" в армии Азербайджана пройдет ряд мероприятий Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 27 сентября в армии Азербайджана будет проведен ряд мероприятий в связи с "Днем памяти".
Армия
26 сентября 2022 г. 11:56
В связи с Днем памяти в армии Азербайджана пройдет ряд мероприятий

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 27 сентября в армии Азербайджана будет проведен ряд мероприятий в связи с "Днем памяти".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Согласно плану, руководство министерства и другие военнослужащие посетят Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, возложат цветы к могилам общенационального лидера и шехидов Отечественной войны, почтят их память.

В рамках мероприятий военнослужащим будут продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, фото- и книжные выставки, посвященные Отечественной войне.

В ходе мероприятий расскажут об историческом значении славной победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, роли нашего народа в победе, примерах мужества и героизма участников боев, поделятся воспоминаниями о наших шехидах.

Также военнослужащие посетят семьи шехидов и военнослужащих, потерявших здоровье в боях.

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Версия на английском языке Events to be held in Azerbaijan Army on Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке "Anım Günü" ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçiriləcək

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