В Сумгайыте обнаружены два снаряда

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте обнаружено 2 снаряда.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), сегодня из колл-центра "102" министерства внутренних дел в Агентство поступила информация об обнаружении двух артиллерийских снарядов в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

На основе информации на территорию были незамедлительно направлены Специальная мобильная группа быстрого реагирования АNАМА и сотрудники Управления полиции города Сумгайыт.

Специалисты Агентства и сотрудники Управления полиции города Сумгайыт произвели осмотр на улице К.Керимова. С целью обеспечения безопасности местного населения территория была оцеплена полицией.

В результате проведенных незамедлительных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий специалистами Агентства были обнаружены 2 снаряда (1 единица 100 мм ОФ-412 и 1 единица 125 мм OФ-26). Боеприпасы были изъяты для обезвреживания и перемещены в центр по уничтожению Агентства.

Был произведен наземный осмотр на территории в 3 000 кв. метров вокруг найденного снаряда и подземный осмотр на территории в 2 000 кв. метров, других опасных устройств и предметов не обнаружено.