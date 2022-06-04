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В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой

В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в частях и подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
4 июня 2022 г. 12:59
В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в частях и подразделениях Сухопутных войск были проведены тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Задействованные в учениях мотострелковые, артиллерийские и бронетанковые подразделения во взаимодействии уничтожили обнаруженные в соответствии со сценарием цели условного противника.

Основной целью проведения учений является развитие управленческих навыков командиров и практических умений личного состава, а также совершенствование взаимодействия между подразделениями.

Подразделения успешно выполнили все поставленные на учениях задачи.

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Версия на английском языке Live-fire tactical exercises held in Azerbaijan's Land Forces
Версия на азербайджанском языке Quru Qoşunlarında döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib

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