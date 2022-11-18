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В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой

В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в мотострелковых частях Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.
Армия
18 ноября 2022 г. 14:24
В Сухопутных войсках проведены тактические учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в мотострелковых частях Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Задействованные в учениях подразделения выполнили практические действия.

Подразделения отработали различные приемы продвижения на боевой технике и, следуя по намеченному маршруту, успешно выполнили задачи по приближению к позициям условного противника и уничтожению обнаруженных целей.

Основной целью учений, проводимых с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе современных боевых действий, является повышение боеспособности мотострелковых подразделений, в том числе совершенствование полевой выучки и практических навыков личного состава.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Land Forces hold live-fire tactical exercises – VIDEO
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Quru Qoşunlarında döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirilib

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