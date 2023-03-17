В Сухопутных войсках проведено первенство по военизированному кроссу

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, проведено первенство по военизированному кроссу среди воинских частей и соединений Сухопутных войск.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, проведено первенство по военизированному кроссу среди воинских частей и соединений Сухопутных войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

За первенство боролись 24 военнослужащих в составе 8 команд. В состязаниях, проходивших в условиях напряженной борьбы, военнослужащие померились силами в стрельбе, метании гранат и кроссе на 3 километра.

По итогам состязаний первого, второго и третьего мест удостоились соответственно команды «Гадрут», «Барда» и «Кяльбаджар».

Победители были награждены дипломами, кубками и медалями.

Отметим, что победители примут участие в первенстве по кроссу, которое состоится в Азербайджанской Армии в апреле нынешнего года.