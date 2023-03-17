О нас

В Сухопутных войсках проведено первенство по военизированному кроссу

В Сухопутных войсках проведено первенство по военизированному кроссу В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, проведено первенство по военизированному кроссу среди воинских частей и соединений Сухопутных войск.
Армия
17 марта 2023 г. 10:35
В Сухопутных войсках проведено первенство по военизированному кроссу

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, проведено первенство по военизированному кроссу среди воинских частей и соединений Сухопутных войск.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

За первенство боролись 24 военнослужащих в составе 8 команд. В состязаниях, проходивших в условиях напряженной борьбы, военнослужащие померились силами в стрельбе, метании гранат и кроссе на 3 километра.

По итогам состязаний первого, второго и третьего мест удостоились соответственно команды «Гадрут», «Барда» и «Кяльбаджар».
Победители были награждены дипломами, кубками и медалями.

Отметим, что победители примут участие в первенстве по кроссу, которое состоится в Азербайджанской Армии в апреле нынешнего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоParamilitary cross competition held in Land Forces of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоQuru Qoşunlarında hərbiləşdirilmiş kros birinciliyi keçirilib

Самое важное

В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 15:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi