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В Сухопутных войсках прошли командно-штабные учения

В Сухопутных войсках прошли командно-штабные учения В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год прошли командно-штабные учения с соединениями Сухопутных войск ВС Азербайджана.
Армия
31 октября 2022 г. 12:12
В Сухопутных войсках прошли командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год прошли командно-штабные учения с соединениями Сухопутных войск ВС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом обеспечено расположение на территории органов управления поднятых по тревоге воинских частей, уточнена по карте деятельность подразделений.

Основной целью учений является повышение управленческих способностей командиров и навыков гибкого принятия решений при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также дальнейшее совершенствование деятельности штабов.

Военнослужащие успешно выполнили задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQuru Qoşunlarında komanda-qərargah təlimi keçirilib

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