В Сухопутных войсках прошли командно-штабные учения

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год прошли командно-штабные учения с соединениями Сухопутных войск ВС Азербайджана.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год прошли командно-штабные учения с соединениями Сухопутных войск ВС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом обеспечено расположение на территории органов управления поднятых по тревоге воинских частей, уточнена по карте деятельность подразделений.

Основной целью учений является повышение управленческих способностей командиров и навыков гибкого принятия решений при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также дальнейшее совершенствование деятельности штабов.

Военнослужащие успешно выполнили задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений.