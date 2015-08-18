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    ​В США поступил в продажу самый маленький беспилотник - ФОТО

    Крошечный дрон с небольшими габаритами способен выполнять полеты длительностью до семи минут на одной зарядке аккумулятора

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Американская компания Axis Drones сообщила о начале приема предварительных заказов на самый маленький в мире квадрокоптер AERIUS, сообщает Report со ссылкой на  зарубежные СМИ.

    Крошечный беспилотник с небольшими габаритами, который легко умещается на кончике пальца, способен выполнять полеты длительностью до семи минут на одной зарядке аккумулятора.

    С помощью USB-кабеля AERIUS легко зарядить полностью всего за 15 минут.

    Дрон управляется с помощью пульта, в котором сделан специальный "гараж" с крышкой для хранения и переноски AERIUS. До недавних пор самым маленьким в мире дроном был  SKEYENanoDrone.

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