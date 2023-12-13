В США не смогли произвести запланированное количество истребителей F-35

В США не выполнили план по производству модернизированных истребителей F-35 на 2023 год.

В США не выполнили план по производству модернизированных истребителей F-35 на 2023 год.

Как передает Report, об этом пишет издание Defense News со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта.

По информации издания, причиной невыполнения плана стало медленное производство ключевых деталей.

"Компания-разработчик Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новых самолетов", - пояснил Шмидт.

Он добавил, что компания заключила контракт на поставку 52 машин к концу 2023 года, но завершила производство только 21 истребителя.