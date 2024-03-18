В специальных военно-учебных заведениях отметили 109-летие победы в битве при Чанаккале

В специальных военно-учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны, прошли мероприятия, посвященные 109-й годовщине победы в битве при Чанаккале.

В специальных военно-учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны, прошли мероприятия, посвященные 109-й годовщине победы в битве при Чанаккале.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятиях приняли участие представители министерства обороны и Национального университета обороны, военнослужащие, курсанты, профессорско-преподавательский состав специальных военно-учебных заведений и другие гости.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память великих лидеров Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, шехидов, погибших в битве при Чанаккале и героев, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости обеих стран. В сопровождении военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции.

На мероприятиях было отмечено, что отважные сыны Азербайджана вместе с турецкими братьями в Анатолии, Чанаккале продемонстрировали мужество, и память о наших героях, погибших в этой битве, навеки в наших сердцах.

Подчеркивалось, что одним из наглядных проявлений единства и равенства двух братских стран является моральная поддержка, оказываемая Турцией справедливой позиции Азербайджана в Отечественной войне.

Было отмечено, что братство Азербайджана и Турции построено на незыблемых, вечных основах, опирающихся на идеи великих лидеров Гейдара Алиева "Одна нация - два государства" и Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, печаль - наша печаль".

Затем был продемонстрирован видеоролик, посвященный 109-й годовщине победы в битве при Чанаккале.