В соединении Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения

Согласно плану боевой подготовки, в Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения соединения на территории.

Согласно плану боевой подготовки, в Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения соединения на территории.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделения, поднятые по учебно-боевому сигналу, были сосредоточены в назначенных районах и приведены в состояние боевой готовности с развертыванием органов управления на территории.

Основной целью проведения учений является совершенствование деятельности штаба и взаимодействия подразделений при приведении воинской части в различные состояния боевой готовности, а также повышение навыков командиров в принятии оперативных решений и управлении подразделениями в бою.

Личный состав успешно выполнил поставленные перед ним задачи.