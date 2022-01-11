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В соединении Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения

В соединении Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения Согласно плану боевой подготовки, в Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения соединения на территории.
Армия
11 января 2022 г. 10:11
В соединении Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения
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Согласно плану боевой подготовки, в Азербайджанской армии прошли командно-штабные учения соединения на территории.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подразделения, поднятые по учебно-боевому сигналу, были сосредоточены в назначенных районах и приведены в состояние боевой готовности с развертыванием органов управления на территории.

Основной целью проведения учений является совершенствование деятельности штаба и взаимодействия подразделений при приведении воинской части в различные состояния боевой готовности, а также повышение навыков командиров в принятии оперативных решений и управлении подразделениями в бою.

Личный состав успешно выполнил поставленные перед ним задачи.

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Версия на английском языке ФотоCommand-Staff Exercises held in Azerbaijan Army formation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda birləşmənin komanda-qərargah təlimi keçirilib

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