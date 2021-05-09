В Шуше отметили День Победы над фашизмом

О случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом в городе Шуша состоялась торжественная церемония

О случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом в городе Шуша состоялась торжественная церемония.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память отважных сынов нашего народа, проявивших беспримерный героизм во Второй мировой войне, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии была представлена подробная информация об исключительных заслугах азербайджанского народа в достижении победы над фашизмом, истории и славном боевом пути азербайджанских национальных стрелковых дивизий.

Военный оркестр исполнил песни и военные марши времен войны.

Церемония завершилась прохождением личного состава торжественным маршем по городу.