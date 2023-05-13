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В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации

В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.
Армия
13 мая 2023 г. 16:46
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации

По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год в учебно-тренировочном центре Военно-воздушных сил (ВВС) состоялся первый выпуск кандидатов на должность командира части (батареи), командира авиационного полка и на аналогичные должности, а также курс усовершенствования военнослужащих, назначенных на эти должности.

Сначала минутой молчания почтили память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выпускникам были вручены сертификаты.

В завершение состоялся торжественный марш личного состава перед трибунами, была сделана памятная фотография.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Hava Qüvvələrində təkmilləşdirmə kursunun ilk buraxılış mərasimi keçirilib

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