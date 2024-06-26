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В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана В штаб-квартире альянса в Брюсселе отметили 30-летие установления партнерства Азербайджан-НАТО и 106-летие создания Вооруженных сил Азербайджана.
Армия
26 июня 2024 г. 16:10
В штаб-квартире НАТО отметили День Вооруженных сил Азербайджана

В штаб-квартире альянса в Брюсселе отметили 30-летие установления партнерства Азербайджан-НАТО и 106-летие создания Вооруженных сил Азербайджана.

Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджана при НАТО.

В мероприятии приняли участие специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заместитель председателя Военного комитета НАТО, высокопоставленные официальные лица Международного штаба альянса, Международного военного штаба, Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе (SHAPE), Агентства НАТО по обеспечению и закупкам, а также послы и военные представители стран-членов и партнеров НАТО, включая членов дипломатического корпуса.

Выступивший на официальном приеме глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде рассказал об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в построении армии и развитии партнерства с Альянсом.

С докладами выступили специальный представитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина и заместитель председателя Военного комитета Альянса генерал-лейтенант Эндрю Ролинг.

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun qərargahında Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü qeyd edilib

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