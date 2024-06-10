В сентябре в Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX

В Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX.

В Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX.

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с находящимся с официальным визитом в Азербайджане министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Министр сказал, что отношения стратегического партнерства между странами развиваются по восходящей линии. Он отметил, что на 2024 год между двумя странами запланировано проведение 21 совместного мероприятия в военной сфере.

Министр обороны пригласил своего грузинского коллегу на 5-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX, которая пройдет в Баку в сентябре этого года.