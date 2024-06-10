О нас

В сентябре в Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX

В сентябре в Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX В Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX.
Армия
10 июня 2024 г. 17:37
В сентябре в Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX

В Баку пройдет 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX.

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с находящимся с официальным визитом в Азербайджане министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Министр сказал, что отношения стратегического партнерства между странами развиваются по восходящей линии. Он отметил, что на 2024 год между двумя странами запланировано проведение 21 совместного мероприятия в военной сфере.

Министр обороны пригласил своего грузинского коллегу на 5-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX, которая пройдет в Баку в сентябре этого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sentyabrda Bakıda "ADEX" V Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi keçiriləcək

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi