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    В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Начальников Штабов ВС стран СНГ

    На заседании принял участие первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддин Садыков

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на заседании принял участие первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков. 

    В ходе заседания руководители делегаций провели обмен мнением относительно вопросов сотрудничества в сфере обороны.

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