В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Начальников Штабов ВС стран СНГ

29 сентября, 2016 15:30

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на заседании принял участие первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков. В ходе заседания руководители делегаций провели обмен мнением относительно вопросов сотрудничества в сфере обороны.