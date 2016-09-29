В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Начальников Штабов ВС стран СНГ

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на заседании принял участие первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковник Наджмеддин Садыков.
В ходе заседания руководители делегаций провели обмен мнением относительно вопросов сотрудничества в сфере обороны.
Samirə AbdullayevaАвтор новости