​​​​​​​В Сальяне проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны

Найденные спустя 30 лет в Ходжавендском районе останки Тахсина Гаджиева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района, переданы семье.

Найденные спустя 30 лет в Ходжавендском районе останки Тахсина Гаджиева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района, переданы семье.

Как сообщает аранское бюро Report, церемония прощания с шехидом проходит в доме его родных в селе Карабаглы Сальянского района.

Отметим, что Гаджиев Тахсин Фикран оглу родился 24 апреля 1973 года в селе Карабаглы Сальянского района. 31 августа 1993 года он пропал без вести в боях за село Кюрдмахмудлу Физулинского района.