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​​​​​​​В Сальяне проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны

​​​​​​​В Сальяне проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны Найденные спустя 30 лет в Ходжавендском районе останки Тахсина Гаджиева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района, переданы семье.
Армия
28 сентября 2023 г. 10:53
​​​​​​​В Сальяне проходит церемония прощания с пропавшим без вести во время I Карабахской войны

Найденные спустя 30 лет в Ходжавендском районе останки Тахсина Гаджиева, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района, переданы семье.

Как сообщает аранское бюро Report, церемония прощания с шехидом проходит в доме его родных в селе Карабаглы Сальянского района.

Отметим, что Гаджиев Тахсин Фикран оглу родился 24 апреля 1973 года в селе Карабаглы Сальянского района. 31 августа 1993 года он пропал без вести в боях за село Кюрдмахмудлу Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке Otuz il əvvəl Füzulidə itkin düşən hərbçinin nəşi Salyana gətirilib

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