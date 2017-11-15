В Сальяне обнаружен пушечный снаряд

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Из Центра Управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило сообщение о том, что в селе Гасанлы Сальянского района обнаружен снаряд.

Как сообщили Report из ANAMA, на место выехала специальная оперативная группа быстрого реагирования.

Эксперты агентства провели осмотр лесной полосы и в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен 122 мм пушечный снаряд (OF-56-1). Для обезвреживания снаряда его перенесли в центральное управление агентства по уничтожению.

На участке в 200 кв.м вокруг того места, где был обнаружен снаряд, был проведен наземный осмотр. Помимо этого, опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности, со стороны агентства в период с 1 января по 14 ноября этого года на различных участках были обнаружены и обезврежены 7514 единиц боеприпасов, 203 противотанковые и 33 противопехотные мины, 4749592 кв.м. территории проверено механическим способом.