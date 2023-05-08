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В Румынии начались учения JUST 23 войск спецназа стран НАТО и партнеров

В Румынии начались учения JUST 23 войск спецназа стран НАТО и партнеров В Румынии стартовали международные учения Junction Strike 2023 (JUST 23) войск спецназа.
Армия
8 мая 2023 г. 22:57
В Румынии начались учения JUST 23 войск спецназа стран НАТО и партнеров

В Румынии стартовали международные учения Junction Strike 2023 (JUST 23) войск спецназа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу румынского Минобороны, маневры, которые продлятся до 18 мая, проходят на румынских полигонах и в окрестностях нескольких населенных пунктов.

В учениях принимают участие более 500 военных Вооруженных сил Румынии, задействовано около 100 единиц наземной, воздушной и морской боевой техники, в них также участвуют около 100 военнослужащих из Болгарии, Испании, Польши, Португалии и США. В качестве наблюдателей на учениях присутствуют военные из Грузии, Иордании и Молдавии.

В Минобороны Румынии заявили, что данные учения обеспечат подготовку тактических и оперативных структур "в близких к боевым условиях, на основе фиктивного сценария, в многонациональном и межведомственном формате".

Главной целью учений JUST 23 в министерстве назвали сертификацию трех сил НАТО: морской группы сил специальных операций, сухопутной группы сил специальных операций и подразделения специальных операций ВВС с вертолетами». Одной из задач данных маневров, подчеркнули в министерстве, является согласование рабочих процедур в многонациональной среде для укрепления региональной безопасности, в особенности в регионе Черного моря.

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