​В российской армии примут на вооружение новый пистолет "Удав"

Гендиректор Центрального института точного машиностроения Альберт Баков сообщил, что в российской армии на вооружение будет принят новый пистолет "Удав", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, для утверждения этого решения глава российского министерства обороны Сергей Шойгу должен подписать соответствующий приказ.

Как известно, оружие разработано под патрон повышенной мощности 9х21 мм. Такая пуля способна на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Отмечается, что российские военные уже опробовали новинку.