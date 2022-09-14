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В результате провокации ВС Армении ранены два мирных жителя

В результате провокации ВС Армении ранены два мирных жителя В результате провокации вооруженных сил Армении пострадали два мирных жителя. Как сообщает Report, об этом говорится в совместном релизе Министерства обороны Азербайджана и Генеральной прокуратуры. В результате широкомасштабной провокации вооруже
Армия
14 сентября 2022 г. 11:32
В результате провокации ВС Армении ранены два мирных жителя

В результате провокации вооруженных сил Армении пострадали два мирных жителя.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении министерства обороны Азербайджана и Генеральной прокуратуры.

В результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в ночь на 13 сентября на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы, ранения получили два мирных жителя.

Уроженец села Бозлу Кяльбаджарского района Мусаев Асим Иса оглу 1975 г.р., проживающий в селе Вейисли Геранбойского района, и уроженец села Агдабан Кяльбаджарского района Оруджов Арзуман Иман оглу 1984 г.р., проживающий в селе Гарачинар Геранбойского района, 1975 г.р., занятые разведением животных на территории Кяльбаджарского района, получили ранения в результате огня, открытого подразделениями вооруженных сил Армении.

А.Мусаев проходит лечение в больнице в Гяндже, его состояние оценивается как средне-тяжелое. А.Оруджов выписан домой после оказания первой помощи.

По фактам ведется расследование.

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Версия на английском языке Two civilians injured due to provocation of Armenian armed forces
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində iki mülki şəxs yaralanıb

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