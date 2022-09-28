Военнослужащий азербайджанской армии получил ранение в результате обстрела со стороны Армении

28 сентября в 18:00 подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района.
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Военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.
Дислоцированными в указанном направлении подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.
"Вся ответственность за произошедшее ложится на военно-политическое руководство Армении, которое целенаправленно пытается обострить ситуацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства.