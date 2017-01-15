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    В результате провокации Армении погиб военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана

    Погиб военнослужащий ВС Азербайджана Баширов Фикрет Нурщираван оглы

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Во время ответных мер на обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Азербайджана со стороны армянских подразделений в Нагорном Карабахе, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Азербайджана Баширов Фикрет Нурщираван оглы.

    Как передает Report, об этом сoобшил Министерство обороны Азербайджана.

    Согласно приказу Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, военнослужащий, погибший в результате очередной провокации противника, награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-ей степени посмертно.

    Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида!

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