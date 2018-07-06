В результате ДТП в Нахчыване погибли 3, ранены 11 военнослужащих Азербайджанской армии - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В результате автомобильной аварии в Нахчыване погибли 3, ранены 11 военнослужащих Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.

5 июля в 18:30 автомобиль марки "BMC", перевозящий наших военнослужащих, несущих боевое дежурство в направлении деревни Гюннют, попал в ДТП.

В результате погибли 3 человека, 11 получивших травмы различной степени тяжести военнослужащих помещены в военный госпиталь.

Похороны погибших военнослужащих состоялись 6 июля. В последний путь в родных селах их проводили сотни молодых людей с лозунгом "Шехиды не умирают, Родина неделима" ("Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz").

Погибшие в ДТП военнослужащие - старший лейтенант Гумметов Орхан Байрам оглу 1991 г.р. похоронен в селе Гараханлы Товузского района, Гасанли Новруз Наби оглу 1995 г.р. предан земле в селе Махта Шарурского района, сержант Сеидов Раман Мирсалам оглу 1987 г.р. - селе Данйери Шарурского района.

На похоронах присутствовали офицеры Отдельной общевойсковой армии, представители правительства и общественности, сослуживцы погибших военнослужащих и местные жители.