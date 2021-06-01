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В рамках учений "Anatolian Phoenix-2021" состоялся День высокопоставленных наблюдателей

В рамках учений "Anatolian Phoenix-2021" состоялся День высокопоставленных наблюдателей Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в
Армия
1 июня 2021 г. 12:01
В рамках учений Anatolian Phoenix-2021 состоялся День высокопоставленных наблюдателей
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Находящийся с визитом в Турции заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений "Anatolian Phoenix-2021".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала гости понаблюдали за показательными полетами самолетов F-5 и F-16 авиагрупп "Solo Türk" и "Türk Ulduzları" ВВС Турции.

Затем состоялся брифинг, посвященный целям учений, подготовке и размещению личного состава, привлеченным силам, выполняемым задачам, полетам и применению авиационных средств. Гости познакомились с задействованным в учениях личным составом, осмотрели авиационные средства и понаблюдали за практическим выполнением поставленных задач.

Привлеченные к учениям составы выполнили задания по различным эпизодам.

Руководство учений высоко оценило уровень профессионализма военнослужащих ВВС и спецназа ВМС Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish militaries watch F-16 demonstration flights
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə hərbçiləri F-16-ların uçuşlarını izləyib

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